Socialisti podali trestné oznámenie za lynčovanie figuríny premiéra

Madrid 5. januára (TASR) - Španielski vládnuci socialisti v piatok oznámili, že podali trestné oznámenie za "lynčovanie" figuríny premiéra Pedra Sáncheza počas krajne pravicového zhromaždenia na Silvestra. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Prípad sa stal po niekoľkých týždňoch napätia, ktoré vyvoláva Sánchezov návrat k moci, keďže si zabezpečil podporu katalánskych separatistov, a to výmenou za sporný zákon o amnestii súvisiacej s ich neúspešným pokusom o nezávislosť z roku 2017.



Návrh zákona o amnestii podnietil nedávno tisíce pravicových a krajne pravicových protestujúcich, aby vyšli do ulíc. Zhromaždenia pred sídlom socialistickej strany v Madride sa často zvrhli do potýčok s políciou.



Na jednom proteste na Silvestra visela zo semafora obesená figurína v obleku predstavujúca premiéra a demonštranti do nej udierali, kopali a fackovali ju, pričom skandovali heslá proti Sánchezovi.



V trestnom oznámení podanom na prokuratúre, ktorého kópiu mala možnosť vidieť aj agentúra AFP, socialistická strana žiada vyšetrovateľov, aby zistili totožnosť "ľudí zodpovedných za výrobu figuríny predstavujúcej premiéra a aj osôb, ktoré riadili lynč".



Minulý mesiac strana podala trestné oznámenia na lídra krajne pravicovej strany Vox Santiaga Abascala za jeho výroky, v ktorých naznačoval, že Sánchez skončí tak ako diktátori a že bude obesený "za nohy". V trestnom oznámení je obviňovaný z podnecovania nenávisti a násilia voči Sánchezovi a jeho strane.



V najnovšom oznámení strana uviedla, že incident pred jej sídlom na Silvestra zašiel "o krok ďalej", keď bol použitý aj jazyk minulosti, napríklad "Šťastný rok 1936".



Zmienka o roku 1936 súvisela so začiatkom občianskej vojny v Španielsku, keď vojenský puč proti republikánskej vláde riadenej socialistami vyvolal trojročný konflikt a vyústil do takmer 40-ročnej diktatúry pod vedením Francisca Franca, ktorá trvala do roku 1975.