Socialisti pripomenuli Orbánovi, že v SR je iba 28 obetí koronavírusu

Budapešť 25. mája (TASR) - V Maďarsku zomrelo na nákazu novým druhom koronavírusu iba 491 ľudí, vyhlásil v pondelok v parlamente v rámci hodiny otázok predseda vlády Viktor Orbán v súvislosti s otázkou úspešnosti krokov jeho kabinetu v boji proti pandémii. Poslanec opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Tamás Harangozó ho upozornil, aby sa takýmto údajom veľmi nechválil, pretože na Slovensku zomrelo na ochorenie COVID-19 iba 28 ľudí.



Podľa spravodajského servera Index.hu Harangozó kritizoval vládu za to, že namiesto záchrany pracovných miest vláda tým, čo v koronakríze prišli o prácu, ponúka iba verejnoprospešné práce.



"Kabinet jeden mesiac nerobil nič, potom rozdal niekoľkým stovkám podnikov 600 miliónov forintov (1,7 milióna eur) a v nasledujúcom najťažšom mesiaci odsúhlasil tisícnásobne vyššiu sumu na projekt železničnej trate Budapešť-Belehrad. V tom čase prišlo o prácu vyše 300.000 ľudí, zdravotným sestrám oddelenia COVID-19 Nemocnice sv. Jána znížili mzdy, vojakom zobrali príplatky a nižšie mzdy dostali aj vojaci slúžiaci na štátnych hraniciach. Čo odkazujete týmto ľuďom, sestrám, vojakom a nezamestnaným," spýtal sa premiéra ľavicový politik.



Orbán v reakcii vyhlásil, že pracovníci zdravotníctva dostanú jednorazový príspevok 500.000 forintov (1432 eur) a že nezamestnaní sa majú obrátiť na kabinet, ktorý im zabezpečí prácu. "V Maďarsku zomrelo v rámci pandémie 491 ľudí, pričom vo viacerých európskych krajinách to boli desaťtisíce," zdôraznil.



Harangozó poznamenal, že zámerne neuvádzal štatistické údaje, a spýtal sa, či sa Orbán naozaj chce chváliť týmito číslami, pretože treba povedať aj to, že na Slovensku zomrelo iba 28 chorých.



"Nemám s tým problém zablahoželať Slovensku a uznať, že sa chránilo možno ešte aj od nás úspešnejšie," povedal Orbán.



Počet infikovaných novým druhom koronavírusu v pondelok v Maďarsku stúpol na 3756 po tom, čo pribudlo 15 nových prípadov nákazy. Za uplynulých 24 hodín zomrelo na ochorenie COVID-19 päť chronicky chorých starších ľudí. Celkový počet obetí nákazy koronavírusom tak v Maďarsku stúpol na 491. Stále klesá počet aktuálne nakazených, ktorých je momentálne 1554. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 21 osôb, celkový počet zotavených tak stúpol na 1711.