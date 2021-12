Socialisti sa vzdali kandidatúry na post šéfa Európskeho parlamentu

Brusel/Štrasburg 15. decembra (TASR) - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D), druhá najväčšia politická sila v Európskom parlamente (EP), v utorok v Štrasburgu oznámila, že nepostaví svojho kandidáta na predsedu tejto inštitúcie, čím socialisti otvorili cestu pre maltskú europoslankyňu Robertu Metsolovú z Európskej ľudovej strany (EPP), aby v januári nahradila v tejto funkcii Davida Sassoliho.



Podľa džentlmenskej dohody medzi frakciami ľudovcov, socialistov a liberálov, uzatvorenej v roku 2019, dôjde v polovici funkčného obdobia Európskeho parlamentu k zmene na poste jeho predsedu, pričom od januára 2022 by táto funkcia mala pripadnúť práve ľudovcom.



Aj napriek dohode z roku 2019 S&D opakovane upozorňovala, že má záujem udržať si šéfovanie europarlamentu, čo kritizovali nielen ľudovci, ale aj liberáli z frakcie Obnovme Európu (RE).



Sassoli, ktorý v posledných mesiacoch bojuje so zápalom pľúc, sa nakoniec rozhodol, že sa nebude uchádzať o druhý mandát na čele europarlamentu – a to ani napriek tomu, že jeho frakcia mu v novembri za týmto účelom vyslovila väčšinovú podporu.



Súčasné funkčné obdobie vyprší Sassolimu v januári 2022. Do čela Európskeho parlamentu sa dostal v roku 2019 po politickej dohode medzi lídrami skupín S&D, EPP a RE, ktorí sa zaviazali, že ho podporia.



Rozhodnutie frakcie socialistov tak otvára cestu pre súčasnú podpredsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú z Malty, ktorá rovnako v novembri získala pre tento post nomináciu frakcie EPP. V prípade víťazstva v tajnom hlasovaní, ktoré prebehne počas januárového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, sa Metsolová vo veku 42 rokov stane najmladšou šéfkou tejto inštitúcie a v poradí treťou ženou na jej čele – po Simone Veilovej a Nicole Fontaineovej.



O post predsedu zákonodarného zboru zabojujú aj ďalšie dve politické skupiny: radikálna ľavica, čiže Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice/Severská zelená ľavica, ktorá navrhla španielsku europoslankyňu Siru Regoovú, a euroskeptici zo skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR), ktorí podporujú poľského poslanca Kosmu Zlotowského.