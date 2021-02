Sociálna sieť Clubhouse potvrdila únik audio nahrávok

New York 23. februára (TASR) - Sociálna sieť Clubhouse potvrdila nedeľňajší únik audio nahrávok užívateľov. Aplikácia zároveň zavádza nové bezpečnostné opatrenia. V utorok o tom informoval spravodajský portál stanice BBC.



Sociálna sieť pre majiteľov iPhonov umožňuje užívateľom zúčastňovať sa na živých zvukových konferenciách, ktoré sa ďalej nezaznamenávajú a po ukončení sa vymažú. Americkí výskumníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti však informovali, že jednému z užívateľov sa podarilo prenášať zvukový záznam zo siete na inú webovú stránku.



Clubhouse následne pre agentúru Bloomberg potvrdil zdieľanie nahrávok a dodal, že používateľa zablokovali pre porušenie pravidiel siete. Zároveň uviedli, že v aplikácii zaviedli nové bezpečnostné opatrenia, ktoré by mali podobným prípadom v budúcnosti zabrániť.



"Nikto by však zároveň nemal očakávať, že jeho rozhovory budú skutočne súkromné," uviedol technologický riaditeľ výskumného centra Stanfordovej univerzity David Thiel. Užívatelia aplikácie bežne zdieľajú na YouTube nahrávky s osobnosťami ako Elon Musk či Kevin Hart.



Podobným problémom sa v minulosti nevyhli ani aplikácie ako Zoom a Tiktok. Problémy s bezpečnosťou a súkromím vyšli plne najavo až po tom, čo sa tieto aplikácie stali populárnymi.