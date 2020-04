Iba desať percent Maďarov má rezervy pre prípad vlny nezamestnanosti

Budapešť 2. apríla (TASR) - Dlhšie obdobie bez príjmov zapríčinené opatreniami proti pandémii nového koronavírusu v Maďarsku môže mať katastrofálne následky, pretože finančné rezervy na prežitie má iba desať percent obyvateľstva. Uviedol to vo štvrtok server forbes.hu s odvolaním sa na analýzu poradenskej spoločnosti Blochamps.



"Kým najbohatších desať percent Maďarov má čisté aktíva vo výške 61 biliónov forintov (165 miliárd eur), nasledujúcich desať percent má už iba štvrtinu," píše sa v analýze, ktorá vychádza z údajov Ústredného štatistického úradu KSH.



Do najbohatšej desatiny Maďarov patrí zhruba 540 000 domácností s 960 000 obyvateľmi. Iba táto skupina ľudí, ktorej väčšina sú majitelia domácich malých podnikov, by vďaka finančným rezervám dokázala prežiť prípadný šesťmesačný výpadok príjmov.



Drvivá väčšina obyvateľstva však minie celé svoje mesačné príjmy. Blochamps podotýka, že podobná je situácia aj v medzinárodnom meradle. Napríklad v USA by 12-mesačný výpadok príjmov dokázalo prežiť 15 percent obyvateľstva, pričom až polovica dospelých má viac dlžôb než úspor.



Z hľadiska prebiehajúcej pandémie nového koronavírusu a s ňou súvisiacou hospodárskou krízou je najväčšou spoločenskou hrozbou nezamestnanosť. Riešením zamestnanosti je možné odvrátiť spoločenskú a ekonomickú katastrofu, píše sa v analýze, ktorá pripomína, že maďarská vláda pripravuje ucelený balík opatrení ochrany hospodárstva, ktorý chce prezentovať do týždňa, avšak z aktuálnych vyhlásení kabinetu vyplýva, že neuvažuje o dotáciách miezd, ako to avizovali viaceré okolité krajiny.



V pondelok v parlamente predseda vlády Viktor Orbán povedal, že jeho vláda pripravuje najväčší akčný plán oživenia ekonomiky v histórii krajiny. Reagoval na otázku poslanca z opozičnej strany Dialóg (Párbeszéd) Benceho Tordaiho, či vláda uhradí výpadky príjmov tým, čo prídu o prácu. Tordai pripomenul, že Česko, Rumunsko a Slovensko avizovali, že uhradia 75 - 80 percent miezd ľuďom, ktorí by vplyvom krízy stratili zamestnanie.



"Výsledkom najväčšieho akčného plánu oživenia ekonomiky v dejinách Maďarska bude, že každý bude mať prácu," povedal Orbán, ktorý pripomenul, že v uplynulom desaťročí sa jeho vláde podarilo vytvoriť jeden milión pracovných miest, k čomu sa podľa jeho slov podarilo priblížiť. "Predložíme akčný plán, ktorý napomôže ľuďom získať príjmy prostredníctvom práce," zdôraznil premiér.