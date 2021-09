Milióny Nemcov zarábajú menej než 2000 eur mesačne

Berlín 19. septembra (TASR) - Viac než 2,5 milióna ľudí v Nemecku zarába menej než 2000 eur hrubého mesačne. Týka sa to približne každého ôsmeho Nemca pracujúceho na plný úväzok, vo východnom Nemecku je to dokonca takmer každý piaty. Vyplýva to z odpovede spolkovej vlády na otázku ľavicovej parlamentnej frakcie, ktorú má k dispozícii agentúra DPA.



Celkovo na konci roka 2020 dostávalo 2.545.000 povinne sociálne poistených ľudí pracujúcich na plný úväzok mzdu menej než 2000 eur mesačne. V západnom Nemecku sa to týkalo 1.838.000 ľudí, čiže 10 %. Vo východnej časti krajiny išlo o 707.000 ľudí, čo zodpovedá 18 % pracujúcich na plný úväzok.



"Miera inflácie taktiež uberá zo zvyšovania miezd, ak vôbec k nemu došlo," povedala hovorkyňa ľavicovej frakcie Sabine Zimmermannová pre agentúru DPA. Nespokojnosť rastie. S platom 2000 eur sa podľa nej človek nedostane ďaleko a mnohí pracujúci sa musia uspokojiť s minimálnymi mzdami.



Miera inflácie v Nemecku dosiahla v auguste 3,9 %. Zimmermannová požaduje v súlade s volebným programom ľavice zvýšenie minimálnej mzdy na 13 eur.