Sociálne siete v Brazílii budú musieť odstraňovať nezákonný obsah

Brazília 27. júna (TASR) - Brazílsky najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že sociálne siete budú zodpovedné za všetok obsah, ktorý zverejňujú ich používatelia, vrátane nezákonných príspevkov. Rozhodnutie nariaďuje technologickým spoločnostiam, ako sú Google, Meta a TikTok, aby aktívne monitorovali obsah na svojich platformách, a odstraňovali nenávistné či rasistické prejavy, príspevky podnecujúce násilie a iné trestné činy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a AFP.



Sudcovia hlasovali v pomere 8:3. Štvrtkové rozhodnutie upraví už existujúci zákon, ktorý od technologických spoločností vyžadoval odstraňovanie obsahu len na základe súdnych príkazov. Tie však boli podľa AP často ignorované. Rozhodnutie by mohlo vstúpiť do platnosti v priebehu niekoľkých týždňov.



Občania budú môcť spoločnosti žalovať, ak aj napriek upozorneniu nezákonný obsah odmietnu odstrániť. Brazílsky súd nestanovil pevné pravidlá o tom, aký obsah je nezákonný, a ponechal to na rozhodovaní v každom jednotlivom prípade.



AP pripomína, že štvrtkové rozhodnutie súdu vychádza z dvoch vlaňajších prípadov, v ktorých boli platformy obvinené z nezakročenia proti používateľom propagujúcim podvody, detskú pornografiu či násilie.



Podľa kritikov hrozí, že rozhodnutie by mohlo ohroziť slobodu prejavu, ak budú sociálne siete preventívne odstraňovať obsah, ktorý by mohol byť problematický. Rovnaký názor majú aj samotné technologické giganty, ktoré Brazíliu obviňujú z cenzúry. Spoločnosť Google v reakcii na štvrtkové rozhodnutie uviedla, že „zostáva otvorená dialógu“.