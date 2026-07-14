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Sociálne siete v Japonsku: Sprísňujú sa pravidlá cez volebnú kampaň
Pravidlá budú platiť od marca budúceho roka a okrem iného zakazujú aj používateľom internetu a platformám šíriť nepravdivé alebo skreslené informácie o kandidátoch.
Autor TASR
Tokio 14. júla (TASR) - Japonský parlament v pondelok schválil nové pravidlá týkajúce sa využívania sociálnych sietí počas predvolebnej kampane. Obrázky a videá vygenerované umelou inteligenciou (AI) musia byť označené, aby bolo jasné, že boli vytvorené pomocou AI. V utorok to oznámilo japonské ministerstvo vnútra, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Pravidlá budú platiť od marca budúceho roka a okrem iného zakazujú aj používateľom internetu a platformám šíriť nepravdivé alebo skreslené informácie o kandidátoch.
„Veríme, že je to nesmierne dôležité z hľadiska zabezpečenia spravodlivosti volieb,“ povedal japonský minister vnútra a komunikácií Jošimasa Hajaši.
Parlament schválil tieto pravidlá po obvineniach z využívania obsahu generovaného AI na očierňovanie kandidátov vo voľbe predsedu Liberálnodemokratickej strany (LDP) v roku 2025 a v tohtoročných februárových parlamentných voľbách.
Na rozdiel od zákonov o sociálnych sieťach prijatých Európskou úniou japonské orgány nebudú môcť uložiť sankcie za nedodržiavanie predpisov, čo podľa AFP viedlo miestne médiá k spochybňovaniu ich účinnosti.
Japonský denník Nikkei uviedol, že sa vláda možno chce vyhnúť nezhodám, aké nastali medzi Washingtonom a Bruselom v súvislosti s pokutami uloženými na základe zákona o digitálnych službách (Digital Services Act - DSA).
Japonská vláda plánuje stanoviť prevádzkovateľom platforiem usmernenia týkajúce sa spôsobov dodržiavania týchto pravidiel, pričom budú povinní každoročne informovať o ich realizácii, informovala agentúra Kyodo News.
Predstavitelia vlády uviedli, že pri príprave týchto nových pravidiel potrebovali nájsť rovnováhu medzi slobodou prejavu a nedotknuteľnosťou demokratických volieb.
Pravidlá budú platiť od marca budúceho roka a okrem iného zakazujú aj používateľom internetu a platformám šíriť nepravdivé alebo skreslené informácie o kandidátoch.
„Veríme, že je to nesmierne dôležité z hľadiska zabezpečenia spravodlivosti volieb,“ povedal japonský minister vnútra a komunikácií Jošimasa Hajaši.
Parlament schválil tieto pravidlá po obvineniach z využívania obsahu generovaného AI na očierňovanie kandidátov vo voľbe predsedu Liberálnodemokratickej strany (LDP) v roku 2025 a v tohtoročných februárových parlamentných voľbách.
Na rozdiel od zákonov o sociálnych sieťach prijatých Európskou úniou japonské orgány nebudú môcť uložiť sankcie za nedodržiavanie predpisov, čo podľa AFP viedlo miestne médiá k spochybňovaniu ich účinnosti.
Japonský denník Nikkei uviedol, že sa vláda možno chce vyhnúť nezhodám, aké nastali medzi Washingtonom a Bruselom v súvislosti s pokutami uloženými na základe zákona o digitálnych službách (Digital Services Act - DSA).
Japonská vláda plánuje stanoviť prevádzkovateľom platforiem usmernenia týkajúce sa spôsobov dodržiavania týchto pravidiel, pričom budú povinní každoročne informovať o ich realizácii, informovala agentúra Kyodo News.
Predstavitelia vlády uviedli, že pri príprave týchto nových pravidiel potrebovali nájsť rovnováhu medzi slobodou prejavu a nedotknuteľnosťou demokratických volieb.