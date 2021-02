Sociálne siete v Rusku musia hľadať a blokovať informácie o protestoch

Moskva 1. februára (TASR) - Od pondelka začal v Rusku platiť zákon, ktorý zaväzuje sociálne siete vyhľadávať a blokovať informácie o úradmi nepovolených zhromaždeniach, informoval spravodajský portál Meduza.io.



Novela zákona ukladá sociálnym sieťam povinnosť monitorovať a blokovať informácie, ktoré sú v rozpore s ruskými zákonmi. Táto povinnosť platí pre siete, ktoré majú denne viac ako 500.000 používateľov z Ruska.



V novele sa špecifikuje, že ide o pornografické materiály zobrazujúce maloletých; o informácie, ktoré ich navádzajú na páchanie životu nebezpečného protiprávneho konania, na výrobu a užívanie drog či spáchanie samovraždy.



Novela sa týka aj prejavov "jasnej neúcty voči spoločnosti, štátu a ústave Ruskej federácie" a na internete zverejňovaných výziev na nepokoje, extrémizmus a účasť na nepovolených verejných akciách.



Sociálne siete nesmú povoliť ani zverejnenie informácií, ktoré sú predmetom štátneho tajomstva.



Nesmú sa na nich objaviť ani výzvy na terorizmus alebo ospravedlnenie teroristických aktivít, extrémistické materiály, propagácia pornografie, kultu násilia a krutosti, materiály s obscénnym jazykom a diskriminujúce informácie.



Portál Meduza.io pritom pripomenul, že tento zákon nestanovuje žiadny trest pre tých, ktorí ho odmietnu dodržiavať.



V januári pritom začal v Rusku platiť ďalší zákon, podľa ktorého sociálnym sieťam hrozia vysoké pokuty - od niekoľko stotisíc do niekoľko miliónov rubľov - za to, ak odmietnu vymazať informácie zakázané v Rusku.



Pokuty za opakované odmietnutie predstavujú 10 až 20 percent z príjmov spoločnosti, čo v prípade spoločností YouTube a Facebook predstavuje pokuty vo výške miliónov alebo miliárd dolárov.



Na pozadí masívnych protestov, ktoré sa v Rusku uskutočnili 23. a 31. januára kvôli zatknutiu opozičného politika Alexeja Navaľného, federálny dozorný orgán nad médiami (Roskomnadzor) avizoval pokuty pre spoločnosti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki a YouTube. Pokuty im boli udelené za to, že nevymazali "nelegálne výzvy" na účasť na úradmi nepovolených verejných zhromaždeniach.



Roskomnadzor tiež hrozil pokutami a zablokovaním prístupu za "nadsadené" odhady počtu demonštrantov.