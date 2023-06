Sociálne siete vo Francúzsku budú musieť overovať vek používateľov

Paríž 29. júna (TASR) - Francúzsky Senát vo štvrtok schválil nový zákon, podľa ktorého musia platformy sociálnych médií, ako je TikTok, overovať vek používateľov a získavať súhlas rodičov v prípade používateľov mladších ako 15 rokov.



V stredu návrh tohto zákona odobrila aj dolná komora francúzskeho parlamentu Národné zhromaždenie, informoval na svojom webe spravodajský magazín Le Point.



Agentúra AFP konštatovala, že tento zákon je súčasťou snáh o ochranu detí na internete pred kyberšikanou a inými trestnými činmi i krokov vlády, ktorá sa chce pokúsiť obmedziť čas strávený deťmi pred obrazovkou počítačov či mobilov.



Minister pre digitálnu transformáciu Jean-Noël Barrot sa pred senátormi vyjadril, že nová právna norma sa začne uplatňovať "čo najskôr".



Presný dátum, kedy zákon o overovaní veku nadobudne účinnosť, však zostáva nejasný, upozornila agentúra AFP, pričom dodala, že Európska komisia ešte musí preskúmať súlad prijatého zákona s právom EÚ.



Doterajšie francúzske nariadenia v oblasti internetu regulujú najmä zhromažďovanie osobných údajov a nemajú vplyv na prístup detí k sociálnym médiám. Tie - teoreticky - vo Francúzsku nemajú byť dostupné pre osoby mladšie ako 13 rokov.



Podľa francúzskej Národnej komisie pre technológie a slobody (CNIL) sa však niektorí používatelia registrujú už od ôsmich rokov, pričom viac ako polovica detí vo veku 10-14 rokov používa stránky sociálnych médií, ako sú Snapchat či Instagram.



Nový zákon bude výslovne vyžadovať súhlas rodiča alebo opatrovníka používateľa mladšieho ako 15 rokov, a to pomocou technických riešení, ktoré sú v súlade s usmerneniami stanovenými francúzskym regulačným orgánom Arcom.



Prevádzkovateľom sociálnych médií, ktorí nový zákon porušia, bude hroziť pokuta až do výšky jedného percenta ich celosvetových príjmov.



Zákon tiež umožní rodičom požiadať o pozastavenie účtov patriacich ich deťom mladším ako 15 rokov a bude vyžadovať, aby stránky ponúkali nástroje na obmedzenie času, ktorý deti trávia na danej platforme.



Poslanec Laurent Marcangeli, ktorý bol iniciátorom zákona, v rozprave priznal, že nová norma nebude stačiť na odstránenie obáv o bezpečnosť detí na internete. Vyzval preto na pokračovanie vývoja technológií overovania veku online a na vyčlenenie investícií do digitálneho vzdelávania rodičov, detí a učiteľov.