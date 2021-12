Slovensko si vyslúžilo kritiku zo strany Výboru OSN proti mučeniu

Bratislava 20. decembra (TASR) – Výbor OSN proti mučeniu kritizuje Slovensko za používanie klietkových, respektíve sieťových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím. TASR o tom informovala Mária Machajdíková z nadácie Socia. Výbor OSN sa podľa jej slov zaoberal prípadom Lucie s mentálnym postihnutím a poruchou autistického spektra, ktorá bola v roku 2006 umiestnená v domove sociálnych služieb.



"V prelomovom rozhodnutí z decembra 2021 Výbor OSN konštatoval, že Slovensko porušilo Luciine práva, ako sú zakotvené v Dohovore OSN proti mučeniu," podotkla nadácia. Výbor mal zároveň vyzvať SR na zmenu legislatívy. "Po prvé, je potrebné zmeniť skutkovú podstatu trestného činu mučenia, alebo iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa paragrafu 420 Trestného zákona tak, aby bolo podľa nej možné efektívne trestne stíhať aj prípady zlého zaobchádzania, ktoré nie sú mučením. Po druhé, Slovensko by malo zakázať používanie sieťových postelí vo všetkých zariadeniach, teda aj pri poskytovaní zdravotných služieb," spresnili z nadácie.



Právnik Luciinej rodiny Maroš Matiaško považuje legislatívne zmeny a zákaz sieťových postelí za nutné minimum. "Je potrebné zabezpečiť, aby sa tento prípad nezopakoval. Preto by sa mala vláda zamerať na hlbokú systémovú zmenu ústavnej starostlivosti, a to nielen v sociálnej oblasti, ale aj v oblasti psychiatrie, a nahradiť ústavy širokou sieťou kvalitných komunitných služieb v súlade s požiadavkami ľudsko-právnych dohovorov, ktorými je Slovensko viazané," zdôraznil.