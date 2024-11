Sociálni demokrati a konzervatívci v Nemecku chcú voľby 23. februára

Berlín 12. novembra (TASR) - Po rozpade nemeckej vládnej koalície navrhli vládnuci sociálni demokrati a opoziční kresťanskí demokrati predčasné parlamentné voľby 23. februára budúceho roka. S odvolaním sa na zdroje z oboch strán o tom v utorok informovali agentúry DPA a Reuters, píše TASR.



Podľa DPA sa obe strany, ako aj koaliční zelení dohodli na návrhu volieb v tomto termíne. Definitívne rozhodnutie musí prijať prezident Frank-Walter Steinmeier.



Nemecký kancelár Olaf Scholz po odchode liberálnej strany FDP z vládnej koalície minulý týždeň uviedol, že dá hlasovať o dôvere svojej vláde v januári. Pod tlakom opozície však naznačil ochotu posunúť hlasovanie na skorší termín ešte pred Vianocami.



Ak terajšia menšinová vláda pri hlasovaní o dôvere neuspeje, čo sa očakáva, prezident bude môcť do 21 dní rozpustiť Spolkový snem (Bundestag) a vyhlásiť nové voľby. Tie sa musia konať do 60 dní od rozpustenia parlamentu.



Predseda parlamentného klubu opozičnej CDU Thorsten Frei v utorok uviedol, že Scholz by mohol predložiť návrh na hlasovanie o dôvere v poslednom novembrovom týždni, čo by poskytlo dostatok času na vypísanie volieb v polovici februára.