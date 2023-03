Sociálni demokrati Schrödera za jeho väzby na Rusko trestať nebudú

Hannover 2. marca (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) nepotrestá niekdajšieho spolkového kancelára Gerharda Schrödera za jeho väzby na Rusko, oznámila vo štvrtok arbitrážna komisia. TASR správu prevzala z agentúry DPA, odvolávajúca sa na magazín Spiegel, ktorý má k dispozícii rozhodnutie okresnej arbitrážnej komisie v Hannoveri.



Vo svojom stanovisku komisia uviedla, že "s dostatočnou istotou nebolo možné preukázať", že Schröder porušil stanovy, zásady alebo pravidlá strany, alebo bol vinný z nečestného konania.



"Je možné, že poprední nemeckí politici za uplynulých 25 rokov nesprávne odhadli nebezpečenstvo závislosti od dodávok energií z Ruska," dodala komisia s tým, že sa to vzťahuje aj na iných politikov v SPD či v iných politických stranách.



Schröder je považovaný za blízkeho priateľa ruského prezidenta Vladimira Putina a roky bol aktívny v štruktúrach ruských energetických koncernov v Nemecku, pripomína DPA.



V súvislosti s ruskou inváziou na susednú Ukrajinu síce nemecký exkancelár povedal, že ukončenie vojny je zodpovednosťou Ruska, väzby na Moskvu by však nemali byť úplne prerušené.



S týmto Schröderovým postojom nesúhlasilo aj množstvo členov jeho vlastnej strany. Už v apríli ho napríklad spolupredsedníčka SPD Saska Eskenová vyzvala na vystúpenie zo strany; napriek tomu však Schröder v SPD úplne izolovaný nie je.



Disciplinárne konanie, v ktorom by bolo vylúčenie Schrödera z SPD bolo najtvrdšou možnou sankciou, iniciovalo 17 regionálnych pobočiek. Arbitrážna komisia v Hannoveri začiatkom augusta 2022 v prvej inštancii rozhodla, že Schröder stranícke pravidlá neporušil. Sedem pobočiek sa proti tomuto verdiktu odvolalo.