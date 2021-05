Sociálni demokrati si za kandidáta na kancelára zvolili Olafa Scholza

Berlín 9. mája (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorá je vo vláde s kresťanskými demokratmi (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, v nedeľu drvivou väčšinou zvolila ministra financií Olafa Scholza za svojho kandidáta na post nového spolkového kancelára. Celoštátne parlamentné voľby sa budú konať v septembri, informuje tlačová agentúra DPA.



Scholza (62), bývalého starostu Hamburgu, schválilo vyše 96 percent delegátov SPD na zjazde strany v Berlíne, ktorý sa konal prevažne online. Scholz vstúpil do predvolebnej kampane so sľubom, že sociálne transformuje ekonomiku a prinesie environmentálny pokrok. SPD však v tejto oblasti stráca na Zelených, ktorí podľa prieskumov predstavujú najväčšieho rivala pre CDU.



Scholz zároveň ohlásil niekoľko konkrétnych volebných sľubov, najmä vysokú úroveň verejných investícií do posilnenia systému zdravotníctva, škôl a verejnej dopravy. "Chcem vylepšiť samotné základy každodenného života," uviedol Scholz. SPD chce tiež zaviesť lepšie pracovné podmienky vrátane minimálnej mzdy 12 eur a lepších miezd pre opatrovateľov.



Generálny tajomník SPD Lars Klingbeil medzitým vyhlásil, že Merkelovej konzervatívcov sužuje brutálny zápas o moc a každý týždeň nový škandál. Klingbeil tiež skritizoval výber CDU do funkcie spolkového kancelára - Armina Lascheta - ako "zbabelého a už vopred porazeného". "Je obsahovo prázdny a pre Nemecko bude dobré, ak títo konzervatívci už neponesú zodpovednosť," uviedol Klingbeil.



Podľa nedeľného vydania denníka Bild je SPD so 16 percentami o niekoľko percentuálnych bodov za konzervatívnym blokom pozostávajúcim z Merkelovej CDU a Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU), ktorý má podporu 23 percent voličov, zatiaľ čo Zelení vedú s podporu 26 percent.