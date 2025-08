Sociálni demokrati v Litve navrhli za premiérku ministerku práce

Vilnius 6. augusta (TASR) - Najsilnejšia strana litovskej vládnej koalície - Litovská sociálnodemokratická strana (LSPD) -navrhla v stredu na post premiérky ministerku práce Ingu Ruginiené. Ide o reakciu na krok doterajšieho premiéra a jej straníckeho kolegu Gintautasa Paluckasa, ktorý odstúpil pre podozrenia z korupcie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Inga Ruginiené, súčasná ministerka sociálneho zabezpečenia a práce... bude kandidátkou sociálnych demokratov na post premiérky,“ povedal v stredu novinárom šéf LSPD Mindaugas Sinkevičius.



Ruginiené (44) bola do jednokomorového parlamentu zvolená vlani po prvýkrát. Dlhoročná odborárka pôsobila ako podpredsedníčka Európskej konfederácie odborových zväzov a viedla Litovskú konfederáciu odborových zväzov. Od decembra 2024 je ministerkou práce a sociálneho zabezpečenia. Jej nomináciu za premiérku musí ešte odobriť prezident a parlament.



Súčasnú vládnu koalíciu tvoria okrem najsilnejšej LSDP aj stredoľavicová Únia demokratov „Za Litvu“ (DSVL) a populistická strana Úsvit Nemanu (Nemuno aušra - NA). Obe strany naznačili, že by uvítali reorganizáciu vládneho kabinetu.



Paluckas odstúpil z funkcie premiéra 1. augusta. Pod tlak sa dostal pre vyšetrovanie viacerých spoločností spájaných s ním a podozrivých z korupcie a zneužívania eurofondov. Dočasnú vládu po jeho demisii vedie minister financií Rimantas Šadžius. O novej vláde by mal parlament hlasovať až po letnej prestávke a najbližšie zasadnutie má naplánované na 10. septembra.