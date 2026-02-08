Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sociálni demokrati vyzývajú na prehodnotenie vzťahov s USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa SPD vyvolávajú obavy o spoľahlivosť vlády Spojených štátov ako medzinárodného partnera a spojenca Nemecka. D

Autor TASR
Berlín 8. februára (TASR) - Nemeckí sociálni demokrati (SPD) veria, že by sa vzťah ich krajiny so Spojenými štátmi mal prehodnotiť. Vyplýva to zo straníckeho dokumentu, ktorý v nedeľu prijal výkonný výbor SPD, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa SPD vyvolávajú obavy o spoľahlivosť vlády Spojených štátov ako medzinárodného partnera a spojenca Nemecka. Dokument pripravili v čase prehodnocovania svojej pozície ku geopolitickej situácii, ktorú naposledy aktualizovali v decembri 2023.

„Zatiaľ čo vzťah s USA sa za administratívy (prezidenta USA Joea) Bidena stále vyznačoval hlbokým, spoločným základom hodnôt, administratíva Donalda Trumpa vyvoláva pochybnosti o tejto spoľahlivosti. Transatlantické vzťahy už nemožno považovať za samozrejmosť,“ uvádza strana v najnovšom dokumente.

Predseda SPD Lars Klingbeil uviedol, že „citeľný odklon vlády USA pod vedením Donalda Trumpa od partnerstiev a aliancií je realitou“. Európa preto podľa jeho slov musí byť Washingtonu partnerom, ale zároveň sa spoliehať na vlastnú silu.

„Spoločne s Francúzskom a ďalšími v Európe ideme príkladom. Chcem Európu, ktorá je politicky a ekonomicky silná, atraktívne centrum a spoľahlivý partner pre ostatné štáty a regióny,“ vyhlásil.

Klingbeil navrhuje napríklad uprednostňovať európskych výrobcov pri obstarávaní vojenského vybavenia. „Posilňujeme našu nezávislosť a zabezpečujeme pracovné miesta v Nemecku a Európe,“ dodal.
