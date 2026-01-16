Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sociálnu sieť X a četbot Grok postihli rozsiahle celosvetové výpadky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Globálna spoločnosť Netblocks monitorujúca internet na sociálnej sieti Mastodon napísala, že výpadky spôsobili technické problémy.

Autor TASR
Washington 16. januára (TASR) - Používatelia sociálnej siete X a četbota Grok hlásili v piatok popoludní rozsiahle výpadky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Globálna spoločnosť Netblocks monitorujúca internet na sociálnej sieti Mastodon napísala, že výpadky spôsobili technické problémy. Podľa online platformy Downdetector sa na sociálnu sieť nevedeli dostať desaťtisíce používateľov.

Nástroj umelej inteligencie (AI) Grok je integrovaný do sociálnej siete X, no dostupná je aj samostatná aplikácia. Sieť X (predtým známu ako Twitter) od kúpy miliardárom Elonom Muskom v roku 2022 viackrát postihli celosvetové výpadky.
