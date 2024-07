Sociologický ústav ČR: Väčšina Čechov je s demokraciou spokojná

Praha 26. júla (TASR) - Viac než štvrtina Čechov je otvorená autoritatívnemu spôsobu vlády a takmer 20 percentám je jedno, či je v krajine demokracia alebo nie. Návrat komunizmu by uvítalo 14 percent Čechov. Demokraciu za najlepší spôsob vlády však stále považuje nadpolovičná väčšina ľudí. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



S tým, ako v Česku funguje demokracia, je podľa prieskumu, ktorého výsledky CVVM zverejnilo v piatok, spokojných 55 percent respondentov. Naopak, 43 percent opýtaných zhodnotilo fungovanie demokracie v ČR kriticky. V porovnaní s posledným prieskumom v roku 2021 je súčasné hodnotenie o sedem percentuálnych bodov lepšie. Najvyššia spokojnosť bola na začiatku roka 2019, a to 68 percent.



Spokojnosť s fungovaním demokracie v Česku sa podľa výskumníkov výrazne líši podľa subjektívneho hodnotenia životnej úrovne vlastnej domácnosti. Tí, ktorí svoju životnú úroveň vnímajú ako dobrú, sú s fungovaním demokracie oveľa spokojnejší než tí, ktorí ju označili za zlú.



Podľa 54 percent českých občanov je demokracia lepšia než akýkoľvek iný spôsob vlády. Možnosti autoritatívneho spôsobu vlády je otvorených 27 percent ľudí a podľa 17 percent je jedno, či je v krajine demokratický alebo nedemokratický režim.



Návrat komunistického spôsobu vlády by podľa prieskumu uvítalo 14 percent Čechov, autoritársky režim so silným vodcom by uprednostnilo 17 percent respondentov. S rozpustením parlamentu a zrušením politických strán by súhlasilo 27 percent ľudí.



Výskumníci sa tiež pýtali na dodržiavanie ľudských práv v ČR. Tri štvrtiny opýtaných si myslia, že sú rešpektované, čo je najviac za celé sledované obdobie. Takmer 60 percent ľudí uviedlo, že sa v Česku s ľuďmi zaobchádza rovnoprávne a spravodlivo.



Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 15. marca do 2. júna 2024 sa zapojilo 951 obyvateľov starších než 15 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)