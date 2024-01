Sócrates nechce byť súdený za korupciu

Lisabon 26. januára (TASR) - Bývalý portugalský premiér José Sócrates sa odvolá proti rozhodnutiu súdu súdiť ho okrem prania špinavých peňazí a daňových podvodov aj za korupciu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, ktorá dodala, že Sócrates je jedným zo štyroch vysokopostavených portugalských politikov zapletených v rozličných škandáloch.



"Je to veľké sklamanie... Vôbec nesúhlasím," povedal bývalý šéf socialistickej vlády v rokoch 2005 až 2011 pre agentúru AFP. Uviedol, že proti rozhodnutiu, ktoré vo štvrtok zverejnil lisabonský odvolací súd, sa odvolá.



Sócrates chce spochybniť rozhodnutie súdu stíhať ho pre trestný čin korupcie napriek tomu, že v roku 2021 bolo toto obvinenie iným súdom zamietnuté.



Dátum súdneho procesu v tomto prípade, ktorý zahŕňa približne 20 obžalovaných vrátane Sócratesa, zatiaľ nie je známy.



Sócrates podľa žalobcov trikrát profitoval z korupčného konania, zatiaľ čo zastával politickú funkciu; ďalej je obžalovaný zo 16 prípadov prania špinavých peňazí, deviatich prípadov falšovania dokumentov a troch daňových podvodov.



Portugalská justícia má podozrenie, že výmenou za svoju ústretovosť voči ekonomickým skupinám Sócrates neoprávnene získal približne 34 miliónov eur.



Sócratesa, ktorý má teraz 66 rokov, zadržali v novembri 2014 za trestné činy spáchané najmä v období, keď bol predsedom vlády. Vo vyšetrovacej väzbe následne strávil viac ako deväť mesiacov, potom bol v domácom väzení a v roku 2015 bol prepustený na slobodu.



Rozhodnutie poslať Sócratesa pred súd pre podozrenie z korupcie prichádza v čase, keď sa Portugalsko pripravuje na predčasné parlamentné voľby, ktoré sa budú konať 10. marca.



Voľby boli vypísané po tom, ako premiér a líder Socialistickej strany (PS) António Costa podal demisiu. Odstúpil po tom, čo bol zapletený do vyšetrovania pokusu o ovplyvňovanie, ktoré viedlo k obvineniu jeho ministra infraštruktúry Joaa Galambu.



Costu na poste lídra PS vystriedal Pedro Nuno Santos, ktorý bol v roku 2022 nútený odstúpiť z funkcie po tom, čo bol zapletený do iného škandálu.



Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky budú predčasné voľby veľmi tesné - najsilnejšie strany - stredopravá opozičná Sociálnodemokratická strana a PS - majú približne rovnako početné tábory svojich priaznivcov.