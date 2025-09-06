< sekcia Zahraničie
Söder: Vyslanie vojakov NATO na Ukrajinu si možno ťažko predstaviť
Söderova CSU je na spolkovej úrovni súčasťou vládnej koalície spolu s Merzovou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 6. septembra (TASR) – Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder odmietol úvahy o nasadení nemeckej armády na Ukrajine v rámci bezpečnostných záruk pre túto krajinu. V tejto otázke sa jeho postoj odlišuje od spolkového kancelára Friedricha Merza, ktorý aktuálne nechce nič vylučovať. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA, píše TASR.
„Je pre mňa sotva predstaviteľné, že tam budú umiestnené jednotky NATO. To by Rusko v žiadnom prípade neakceptovalo. Pretože by to bol predstupeň vstupu Ukrajiny do NATO,“ povedal Söder pre denník Rheinische Post. „Okrem toho nie je Bundeswehr na to pripravený,“ doplnil bavorský premiér. Nemecká armáda je podľa neho finančne a personálne na hranici svojich možností.
Söderova CSU je na spolkovej úrovni súčasťou vládnej koalície spolu s Merzovou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD).
Merz tento týždeň povedal, že konkrétne plány na vojenskú misiu na Ukrajine „aspoň v Nemecku neexistujú“. O dlhodobých bezpečnostných garanciách sa podľa neho môže rozhodnúť až po tom, ako sa dosiahne prímerie alebo mierová dohoda. Aj za takýchto predpokladov by však mal k nasadeniu nemeckých vojakov „značné výhrady“. Musel by s tým súhlasiť nemecký parlament a záviselo by to aj od toho, aká bude dohoda s Ruskom.
DPA pripomína, že neexistujú plány na priamu účasť NATO na misii, ktorej cieľom by bolo zabezpečovať dodržiavanie mierovej dohody. Podporu iniciatíve prisľúbila tzv. koalícia ochotných pozostávajúca z 30 krajín, v ktorej sú okrem európskych krajín aj Japonsko či Austrália.
Hovorca SPD pre zahraničnú politiku Adis Ahmetovic v reakcii na vyjadrenia bavorského premiéra uviedol, že s ním v niečom súhlasí. „Nemali by sme robiť tretí krok pred prvým,“ dodal s tým, že o nasadení nemeckých pozemných jednotiek nemožno vážne uvažovať, kým nebude Rusko pripravené ukončiť vojnu, nebude uzavreté prímerie a nebudú jasné bezpečnostné záruky zo strany USA.
„Je pre mňa sotva predstaviteľné, že tam budú umiestnené jednotky NATO. To by Rusko v žiadnom prípade neakceptovalo. Pretože by to bol predstupeň vstupu Ukrajiny do NATO,“ povedal Söder pre denník Rheinische Post. „Okrem toho nie je Bundeswehr na to pripravený,“ doplnil bavorský premiér. Nemecká armáda je podľa neho finančne a personálne na hranici svojich možností.
Söderova CSU je na spolkovej úrovni súčasťou vládnej koalície spolu s Merzovou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD).
Merz tento týždeň povedal, že konkrétne plány na vojenskú misiu na Ukrajine „aspoň v Nemecku neexistujú“. O dlhodobých bezpečnostných garanciách sa podľa neho môže rozhodnúť až po tom, ako sa dosiahne prímerie alebo mierová dohoda. Aj za takýchto predpokladov by však mal k nasadeniu nemeckých vojakov „značné výhrady“. Musel by s tým súhlasiť nemecký parlament a záviselo by to aj od toho, aká bude dohoda s Ruskom.
DPA pripomína, že neexistujú plány na priamu účasť NATO na misii, ktorej cieľom by bolo zabezpečovať dodržiavanie mierovej dohody. Podporu iniciatíve prisľúbila tzv. koalícia ochotných pozostávajúca z 30 krajín, v ktorej sú okrem európskych krajín aj Japonsko či Austrália.
Hovorca SPD pre zahraničnú politiku Adis Ahmetovic v reakcii na vyjadrenia bavorského premiéra uviedol, že s ním v niečom súhlasí. „Nemali by sme robiť tretí krok pred prvým,“ dodal s tým, že o nasadení nemeckých pozemných jednotiek nemožno vážne uvažovať, kým nebude Rusko pripravené ukončiť vojnu, nebude uzavreté prímerie a nebudú jasné bezpečnostné záruky zo strany USA.