Sofijská štvrť požaduje odstránenie pomníka sovietskych vojakov

Sofia 22. mája (TASR) - Starosta jednej zo štvrtí bulharského hlavného mesta Sofia vyzval na odstránenie pamätníka "sovietskych osloboditeľov" z tamojšieho verejného parku. Bronzové súsošie z komunistickej éry zobrazuje dvojicu sovietskych vojakov, nápis "Sláva sovietskym osloboditeľom" a niekoľko reliéfov na mramorovom podstavci.



Výzva, ktorú na sociálnych sieťach zverejnil Konstantin Pavlov, starosta sofijskej štvrti Lozenec, vyvolala podráždenú reakciu Ruska, informuje stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Podľa Pavlova by mal byť pamätník premiestnený do múzea, a v prípade, že sa pod ním nájdu ostatky sovietskych vojakov, majú byť pochované podľa humanitárneho zákona na jednom zo sofijských cintorínov.



Bulharsko vlani skritizovalo výstavu, ktorú v Sofii usporiadala ruská ambasáda pri príležitosti "oslobodenia východnej Európy od nacizmu". Bulharskí činitelia vyhlásili, že tento región bol pol storočia utláčaný "bajonetmi sovietskej armády".



Počas druhej svetovej vojny vystupovalo Bulharsko ako spojenec nacistického Nemecka až do septembra 1944, keď došlo k ľavicovému prevratu, a krajina sa dostala do sféry vplyvu bývalého Sovietskeho zväzu.



Bulharsko zostalo nasledujúcich 45 rokov pod tvrdou komunistickou vládou jedným z "najposlušnejších satelitov" Moskvy, uvádza RFE/RL. Krajina je dnes členom Európskej únie i Severoatlantickej aliancie.