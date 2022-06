Softvérového magnáta McAfeeho nepochovali ani rok po smrti

Barcelona 24. júna (TASR) - Telo britsko-amerického softvérového magnáta Johna McAfeeho zostáva v barcelonskej márnici aj rok po jeho úmrtí vo väzení, kde podľa výsledkov pitvy spáchal samovraždu. Čaká sa totiž na rozhodnutie súdu o žiadosti pozostalých, aby úrady opätovne prešetrili príčiny jeho smrti. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



McAfeeho, ktorý v roku 1987 uviedol na trh prvý komerčne distribuovaný antivírusový program, našli mŕtveho v jeho väzenskej cele 23. júna minulého roka. Španielsky súd iba niekoľko hodín predtým rozhodol o jeho vydaní do USA na stíhanie za daňové úniky. McAfee mal v čase smrti 75 rokov, v barcelonskom väzení strávil osem mesiacov. Až do zadržania v Španielsku sa mu darilo niekoľko rokov unikať pred americkými orgánmi.



Podľa vyjadrení väznice sa o samovraždu pokúsil aj štyri mesiace pred smrťou. Vdova Janice McAfeeová však tvrdí, že jej manžel nemal samovražedné sklony. Pri príležitosti prvého výročia jeho úmrtia oznámila na Twitteri spustenie petície vyzývajúcej španielske orgány, aby jej vydali manželovo telo a umožnili nezávislú pitvu.



Pôvodnú pitvu označili pozostalí za nekompletnú a požiadali o ďalšie prešetrenie tela. Žiadosť zamietol miestny sudca, pozostalí sa proti tomu odvolali. Súd však rozhodol, že až do verdiktu v odvolacom konaní nie je možné vydať telo pozostalým.