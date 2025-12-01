< sekcia Zahraničie
Softvérový problém lietadiel A320 už bol do značnej miery vyriešený
Generálny riaditeľ spoločnosti Airbus Guillaume Faury sa na sociálnych sieťach ospravedlnil cestujúcim a zákazníkom leteckých spoločností za logistické problémy a meškania.
Autor TASR
Paríž 1. decembra (TASR) - Softvérový problém lietadiel Airbus A320 už bol do značnej miery vyriešený. V pondelok to uviedol ich výrobca so sídlom v Toulouse s tým, že intenzívne slnečné žiarenie mohli poškodiť údaje, ktoré sú kľúčové pre správne riadenia letu. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Z celkového počtu približne 6000 lietadiel, ktoré boli potenciálne postihnuté, prevažná väčšina už dostala potrebné úpravy,“ uviedla spoločnosť v pondelok vo vyhlásení.
„Spolupracujeme s našimi leteckými zákazníkmi na podpore úpravy menej ako 100 zostávajúcich lietadiel, aby sme zabezpečili ich návrat do prevádzky,“ dodala.
Generálny riaditeľ spoločnosti Airbus Guillaume Faury sa na sociálnych sieťach ospravedlnil cestujúcim a zákazníkom leteckých spoločností za logistické problémy a meškania.
Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) v piatok večer požiadala letecké spoločnosti prevádzkujúce lietadlá A320, aby urýchlene „riešili“ náchylnosť spôsobenú aktualizáciou softvéru. Urobila to po analýze incidentu z 30. októbra, keď lietadlo A320 prevádzkované leteckou spoločnosťou Jetblue núdzovo pristálo na Floride pre problémy s riadením letu a náhlou stratou výšky.
Vo väčšine prípadov stačilo vrátiť sa k staršej verzii softvéru. Palubné počítače na približne 100 lietadlách však budú pravdepodobne vymenené, pretože nie sú kompatibilné s predchádzajúcou verziou, uviedol Airbus.
Podľa agentúry Reuters sa problém týka systému ovládania výškového kormidla a krídelok s názvom ELAC (Elevator and Aileron Computer). Ten prenáša povely z riadiacej páky pilota do výškoviek v zadnej časti lietadla, ktoré ovládajú náklon lietadla a bezpečné zatáčanie.
Najpredávanejšie lietadlo Airbus A320 sa vyrába od roku 1988. Do konca septembra sa predalo 12.257 kusov, čo odsunulo Boeing 737 s 12.254 predanými kusmi na druhé miesto.
