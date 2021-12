SOHR: Cieľom náletu na sýrsky prístav bola zásielka zbraní z Iránu

Bejrút 7. decembra (TASR) - Terčom náletu na prístav v sýrskom meste Lázikíja, ktorý sa odohral v utorok v skorých ranných hodinách a je pripisovaný Izraelu, bola zásielka zbraní z Iránu. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Sýrske štátne médiá podľa agentúry AFP informovali o útoku na kontajnerový terminál v prístave, ale nespresnili, čo bolo jeho cieľom. SOHR uviedlo, že po nálete bolo počuť sériu výbuchov, a informovalo aj o "obrovských materiálnych škodách" a požiari, ktorý hasiči dostali pod kontrolu. Správy o prípadných obetiach na životoch zatiaľ nie sú k dispozícii.



Agentúra SANA spresnila, že k náletu došlo o 01.23 h miestneho času (00.23 h SEČ). S odvolaním sa na armádny zdroj dodala, že Sýria proti "izraelskej agresii" aktivovala svoj systém protivzdušnej obrany.



Lázikíja je najsevernejší z hlavných sýrskych prístavov a leží približne 230 kilometrov severne od Damasku.



Izraelské médiá píšu o dnešnom útoku ako o veľmi nezvyčajnom, pričom zdôrazňujú, že jeho terčom bol životne dôležitý prístav, kam sa do vojnou zničenej krajiny dováža veľká časť tovarov a cez ktorý Irán údajne dodáva zbrane svojim milíciám pôsobiacim v Sýrii vrátane jednotiek napojených na libanonské hnutie Hizballáh.



Izraelská vláda len zriedka komentuje letecké útoky, ktoré podniká v Sýrii, ale opakovane deklarovala, že nedovolí svojmu úhlavnému nepriateľovi - Iránu -, aby posilňoval vplyv v Sýrii.



Od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 Izrael podnikol stovky leteckých útokov na sýrske územie, pričom sa zameral na pozície vládnych jednotiek, ako aj na spojenecké sily podporované Iránom a na bojovníkov napojených na proiránske šiitské hnutie Hizballáh.