IS zaútočil na väznicu v Sýrii a oslobodil džihádistov

Damask 21. januára (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) zaútočila vo štvrtok na väznicu na severovýchode Sýrie, ktorú riadia Kurdi, a oslobodila svojich členov džihádistov. Informovalo o tom Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré monitoruje vojnu v krajine, ale neuviedlo, koľko džihádistov ušlo.



Najprv vybuchla bomba pri vchode do väznice Ghwajrán a druhý výbuch nastal v jej blízkosti, potom už džihádisti z IS zaútočili na kurdské bezpečnostné sily, ktoré väzenské zariadenia riadia. Uviedlo to SOHR, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Podarilo sa ujsť množstvu väzňov," dodalo SOHR so sídlom v Británii, ktoré sa spolieha na sieť informátorov priamo na území Sýrie.



Väznica Ghwajrán v rovnomennej štvrti v meste Hasaka je jedným z najväčších zariadení, kde sú na severovýchode Sýrie väznení bojovníci IS, dodal pre AFP šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán.



Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) potvrdili tento zriedkavý útok vo vyhlásení, ale nezmienili sa o žiadnom úteku väzňov.



"Došlo k novej vzbure a pokusu o útek teroristov z Dáišu, zadržiavaných vo väznici Ghwajrán v Hasake, za pomoci explózie bomby uloženej v aute," uviedli SDF a použili pri tom arabskú skratku pre IS. Kurdi pripísali útok "spiacim bunkám Dáišu, ktoré prenikli z okolia dnu a dostali sa do potýčok s internými bezpečnostnými silami".



SOHR doplnilo, že SDF vyslali do väznice posily a oblasť uzavreli.



Nad väzenským zariadením podľa centra lietal stroj patriaci medzinárodnej koalícii pod velením USA, ktorá bojuje proti IS, a zhadzoval svetlice do okolia. Koalícia sa zatiaľ k situácii nevyjadrila.



Samozvaný kalifát, ktorý v roku 2014 vyhlásila extrémistická organizácia IS, sa svojho času rozkladal na obrovských častiach Sýrie a Iraku a riadil milióny tamojších obyvateľov.



Sýrske a iracké bezpečnostné sily, podporované Spojenými štátmi a ďalšími veľmocami, viedli dlhý, krvavý boj proti tomuto kvázištátu džihádistov a nakoniec ho v marci 2019 porazili.



Zvyšky IS sa väčšinou vrátili do svojich úkrytov v púšti, z ktorých naďalej terorizujú bezpečnostné sily sýrskej vlády a spojenecké jednotky.