Kurdmi vedené SDF sa úplne stiahli z mesta Ras al-Ajn

Bejrút 20. októbra (TASR) - Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily sa dnes úplne stiahli zo severosýrskeho mesta Ras al-Ajn, ktoré je obkľúčené tureckou armádou a jej spojencami. Podľa agentúry AFP o tom v nedeľu informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Agentúra AP napísala, že odsun SDF z Ras al-Ajnu je zrejme začiatkom rozsiahlejšieho sťahovania v rámci dohody o prímerí.



Veliteľ SDF Mazlúm Abdi v sobotu vyhlásil, že kurdské sily sa stiahnu zo 120 kilometrov dlhého pruhu sýrskeho územia pozdĺž hraníc s Tureckom v rámci dohody o prímerí sprostredkovanej USA, aby zastavili tureckú vojenskú ofenzívu, hneď ako im povolia odchod z mesta Ras al-Ajn.



Spomínaná dohoda, dosiahnutá 17. októbra, vyžaduje, aby SDF - de facto armáda kurdských vládnych orgánov v severovýchodnej Sýrii - odišli z pohraničia, kde chce Turecko na svojej hranici so Sýriou vytvoriť 32-kilometrov širokú bezpečnostnú zónu.



Kým Kurdi súhlasili s odsunom z úseku dlhého 120 kilometrov - medzi mestami Tal Abjad a Ras aj-Ajn -, Turecko nakoniec chce, aby sa bezpečnostná zóna predĺžila na 440 kilometrov pozdĺž jeho hranice so Sýriou.



Turecko spustilo svoju ofenzívu na severovýchode Sýrie 9. októbra - po tom, čo sýrski Kurdi odsunom amerických jednotiek z tejto oblasti prišli o podporu Washingtonu. Kurdi následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.



Vo štvrtok večer začalo na severe Sýrie platiť prímerie, ktoré vzišlo zo stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (piatich dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.