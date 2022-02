Pozorovatelia: Operácia jednotiek USA v Sýrii si vyžiadala 13 obetí

Na snímke Sýrčan jazdí na motorke okolo poškodených obchodov po útoku amerických jednotiek v sýrskom Atmehu v provincii Idlib 3. februára 2022. Foto: TASR/AP

Atime 3. februára (TASR) - Protiteroristická operácia amerických jednotiek osobitného určenia, ktorá sa odohrala v noci na štvrtok na severozápade Sýrie, si vyžiadala najmenej 13 obetí vrátane siedmich civilistov: štyroch detí a troch žien. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Agentúra AFP vo svojej správe vo štvrtok uviedla, že operácia amerických výsadkárov sa odohrala v okolí mesta Atime v provincii Idlib - jedinej v Sýrii, ktorú ešte ovládajú džihádisti a ktorá stále kladie aktívny odpor režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Podľa miestnych obyvateľov operácia trvala asi dve hodiny. Jej ciele nateraz nie sú jasné: komentáre na sociálnych sieťach i vyjadrenia miestnych obyvateľov naznačujú, že americký útok nebol zameraný na príslušníkov džihádistickej siete Islamský štát (IS), ale na konkurenčnú militatnú skupinu al-Káida.Americké ministerstvo obrany nechcelo uviesť bližšie podrobnosti o nočnom útoku s tým, že viac informácií poskytne neskôr. Jeho hovorca John Kirby nateraz len informoval, že misia bola úspešná a nedošlo počas nej k žiadnym obetiam na americkej strane.Libanonský televízny kanál al-Majádín informoval, že v záverečnej fáze operácie americké vrtuľníky. Podľa tohto zdroja špeciálna operácia trvala približne tri hodiny a sprevádzali ju intenzívne boje s džihádistami.Americké jednotky v rámci operácie podnikli na vybrané ciele viac ako päť útokov, informoval al-Majádín, ktorý dodal, že jeden z amerických vrtuľníkov sa pokazil a bol následne zničený.SOHR, ktoré síce pôsobí v Británii, ale v Sýrii má rozsiahlu sieť informátorov, spresnilo, že vrtuľníky s výsadkármi pristáli v blízkosti táborov pre vysídlených ľudí v meste Atima.Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán pre agentúru AFP povedal, že operácia elitných amerických jednotiek z noci na štvrtok bola najväčšou od októbra roku 2019, keď sily osobitného určenia podnikli v Idlibe operáciu, ktorá viedla k zabitiu vodcu Islamského štátu (IS) abú Bakra al-Bagdádího.V provincii Idlib, ktorá je domovom viac ako troch miliónov ľudí, majú dominantné postavenie džihádisti. Väčšiu časť regiónu ovláda skupina Hajá Tahrír aš-Šám (HTS - Organizácia pre osvslobodenie Levanty) vedená bývalými členmi niekdajšej odnože al-Káidy v Sýrii. V posledných rokoch sa táto skupina snaží vystupovať ako umiernenejší hráč, ktorému ide len o záležitosti Sýrie a ktorý odsudzuje medzinárodný terorizmus.HTS v uplynulom období vykonala viaceré bojové operácie na odstránenie radikálnejších džihádistických skupín, ako je Hurrás ad-Dín (Strážcovia viery), ktorá má pevnejšie väzby s al-Káidou.Mesto Atime je sídlom obrovského tábora pre rodiny vysídlené v dôsledku desať rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii. Odborníci opakovane varujú, že sa v tomto tábore ukrývajú aj džihádisti.