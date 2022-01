Pozorovatelia: Ruské nálety v Sýrii sú najsmrteľnejšie od novembra

Damask 13. januára (TASR) - Pri náletoch ruských vojenských lietadiel v púštnych oblastiach na východe Sýrie zahynulo v noci na štvrtok 11 podozrivých členov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Oznámilo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Letecké útoky boli zamerané na územie medzi mestami Palmýra a Suchna. "Členovia IS sa ukrývali v jaskyniach," uviedol šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán, ktorého cituje tlačová agentúra AFP. Pri náletoch utrpelo zranenia približne 20 ďalších extrémistov.



V púštnych oblastiach Sýrie len v priebehu tohto roka došlo celkovo už k 229 ruským náletom, dodal Abdal Rahmán. Štvrtkové útoky sú najsmrteľnejšie svojho druhu od vlaňajšieho novembra, keď SOHR informovalo o 16 zabitých z radov džihádistov.



Samozvaný kalifát Islamského štátu sa kedysi rozprestieral v rozsiahlych častiach Sýrie a Iraku a riadil každodenný život miliónov tamojších obyvateľov. Dlhá vojenská ofenzíva pod vedením sýrskych a irackých síl s podporou USA a ďalších mocností viedla v marci 2019 k porážke tohto džihádistického kvázištátu.



Zvyšky prívržencov IS sa poväčšine vrátili do svojich púštnych úkrytov, odkiaľ pokračujú v útočení na sýrsku vládu a spojenecké sily, píše AFP.



Predpokladá sa, že IS sa pokúša zabezpečiť zdroje financovania prostredníctvom ilegálneho obchodovania a vydierania. Pozorovatelia preto varujú pred oživením džihádistických aktivít v danom regióne.