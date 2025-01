SOHR tvrdí, že v Sýrii verejne popravili Asadovho informátora

Damask 10. januára (TASR) - Bojovníci napojení na dočasnú sýrsku vládu vedenú islamistami v piatok verejne popravili údajného informátora a blízkeho spolupracovníka zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Oznámilo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Samotná dočasná vláda sa k správe bezprostredne nevyjadrila.



Mázina Knínu, označovaného za "jedného z najznámejších lojalistov bývalého režimu", podľa SOHR popravili v piatok ráno na predmestí Damasku, a to strelou do hlavy. SOHR ďalej uvádza, že tento muž bol obvinený z písania bezpečnostných hlásení, ktoré viedli k prenasledovaniu, väzneniu a mučeniu mnohých ľudí počas Asadovej vlády.



Na internete sa medzičasom rozšírilo video, na ktorom je priviazaný o kmeň stromu a má krvou nasiaknuté oblečenie, spôsobené zjavne strelnou ranou na hlave. AFP upozorňuje, že pravosť záznamu nedokázala nezávisle overiť. Video tiež zachytáva, ako sa okolo mužovho tela zhromaždili ľudia vrátane detí. Niektorí si ho natáčali na mobilné telefóny, iní ho bili palicami či kopali do hlavy.



AFP približuje, že sýrske úrady spustili v ostatných dňoch vo viacerých oblastiach tzv. bezpečnostné zásahy zamerané na "zvyšky" režimu zvrhnutého Asada. Nový šéf sýrskych tajných služieb Anas Chattáb sa nedávno zaviazal, že zrekonštruuje bezpečnostný aparát štátu, pričom odsúdil "nespravodlivosť a tyraniu bývalého režimu", ako aj jeho údajnú korupciu.