SOHR: Vojna v Sýrii si tento rok vyžiadala viac než 4360 obetí

Bejrút 31. decembra (TASR) – Viac než 4360 bojovníkov a civilistov prišlo v roku 2023 o život v občianskej vojne v Sýrii. V nedeľu to vyhlásilo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Tento rok v Sýrii zahynulo 1889 civilistov, z toho 241 žien a 307 detí, uvádza SOHR. Minulý rok tam prišlo o život 3825 ľudí, čo bolo najmenej od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011.



Situácia v krajine sa za roky dramaticky zmenila, konštatuje AFP. Do konfliktu sa zapojili armády cudzích štátov, ozbrojené milície a džihádistické skupiny. Vojna si celkovo vyžiadala viac než 500.000 obetí, z domovov vyhnala milióny ľudí a rozvrátila priemysel a infraštruktúru krajiny.



Damask s podporou Teheránu a Moskvy postupne získal späť väčšinu územia, ktoré v raných fázach konfliktu stratil. Časti územia Sýrie však naďalej ostávajú mimo kontroly vlády. Boje na väčšine frontov počas uplynulých rokov utíchli a medziročné počty obetí sa za jednotlivé roky znížili.



V provincii Idlib bolo v marci roku 2020 vyhlásené prímerie sprostredkované Ruskom a Tureckom, ktoré však bolo opakovane porušené. Vládne sily v sobotu ostreľovali obývanú oblasť a trhovisko v meste Idlib. Zahynulo niekoľko osôb vrátane jedného dieťaťa. V sobotu na východe Sýrie zrejme počas izraelských náletov zahynulo 25 proiránskych bojovníkov, dodáva SOHR.



Izrael už od začiatku vojny v Sýrii podnikol stovky podobných náletov, no iba zriedkavo sa k týmto činom vyjadruje. Odôvodňuje ich snahou zabrániť svojmu úhlavnému nepriateľovi, Iránu, rozšíriť svoj vplyv v Sýrii. Intenzitu náletov v Sýrii vystupňoval po tom, ako sa 7. októbra stal cieľom útoku zo strany bojovníkov palestínskeho militantného hnutia Hamas.