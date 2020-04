SOHR: V Sýrii najnižší počet civilných obetí za mesiac od roku 2011

Bejrút 1. apríla (TASR) - V marci prišlo v dôsledku pretrvávajúcej vojny v Sýrii o život 103 civilistov. Ide o vôbec najnižší počet civilných obetí tohto ozbrojeného konfliktu za jeden mesiac od jeho vypuknutia v krajine v roku 2011. V stredu o tom informovala mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, píše agentúra AFP.



Podľa SOHR z celkového poštu obetí približne 51 ľudí prišlo o život v dôsledku ostreľovania a leteckých útokov.



Väčšinu ďalších obetí usmrtili zvyšky trhavín alebo záhadné "atentáty", dodáva SOHR.



Vo februári - keď bola v plnom prúde ofenzíva režimu na poslednú sýrsku baštu vzbúrencov na severozápade krajiny - prišlo o život 275 ľudí, čo oproti marcu predstavuje viac ako dvojnásobný počet obetí z radov civilistov, uviedlo SOHR.



Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu v Sýrii pred deviatimi rokmi zomrelo v krajine už vyše 380.000 ľudí.



Na prímerí sa v Moskve dohodli prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan.



Prímerie zastavilo na začiatku marca tri mesiace bojov a náletov sýrskej armády a jej spojencov na pozície protivládnych povstalcov.



Sýria už potvrdila aj výskyt nákazy novým typom koronavírusu na svojom území. V tejto súvislosti panujú obavy z rýchleho rozšírenia nákazy, pričom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že vojnou postihnutá Sýria má iba obmedzenú kapacitu na to, aby takémuto šíreniu čelila.