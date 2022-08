Šojgu diskutoval s Lecornuom o situácii v Záporožskej elektrárni

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu vo štvrtok telefonicky diskutoval so svojím francúzskym náprotivkom Sébastienom Lecornuom o situácii v Záporožskej jadrovej elektrárni. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.



Šojgu povedal svojmu francúzskemu rezortnému kolegovi "o ruskom postoji ku krokom Ukrajiny" v súvislosti so Záporožskou elektrárňou, napísal ruský rezort obrany. Dodal, že telefonát iniciovalo Francúzsko.



Ruský minister v telefonáte taktiež zdôraznil "dôležitosť vyslania misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) do komplexu elektrárne v Enerhodare. Dodal, že Moskva je pripravená poskytnúť expertom z MAAE všetku potrebnú pomoc.



Záporožská atómová elektráreň je najväčšou elektrárňou svojho druhu v Európe. Ruské invázne sily ju obsadili ešte v marci. Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú z ostreľovania tejto elektrárne, ktoré poškodilo niektoré jej objekty.