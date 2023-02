Šojgu: Dodávky zbraní Ukrajine zaťahujú krajiny NATO do konfliktu

Moskva 7. februára (TASR) - Dodávky zbraní zo Západu na Ukrajinu zaťahujú krajiny NATO do konfliktu a môžu viesť k "nepredvídateľnému" vystupňovaniu napätia. Uviedol to v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



USA a ich spojenci sa podľa Šojgua usilujú čo najviac predĺžiť konflikt. "Aby to dosiahli, začali dodávať ťažké útočné zbrane; otvorene Ukrajinu vyzývajú, aby sa zmocnila našich území," povedal Šojgu pre ruské médiá. "Takéto kroky v skutočnosti zaťahujú krajiny NATO do konfliktu a môžu viesť k eskalácii nepredstaviteľného stupňa," povedal ruský minister obrany.



Šojgu tiež povedal, že ruské ozbrojené sily "úspešne postupujú" v okolí ukrajinských miest Bachmut a Vuhledar v Doneckej oblasti, píše agentúra AFP.