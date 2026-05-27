Šojgu: Jadrové zbrane by sa mohli dostať aj na územie Austrálie
Šojgu poukázal na to, že Washington zvyšuje svoje vojenské kapacity v ázijsko-tichomorskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 27. mája (TASR) - Jadrové zbrane by sa mohli objaviť v Austrálii vzhľadom na jej účasť vo vojenskej aliancii AUKUS. Na šiestom kole konzultácií medzi vysokými predstaviteľmi Ruska a krajín Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) to v stredu vyhlásil tajomník Bezpečnostnej rady Ruska a bývalý dlhoročný minister obrany Sergej Šojgu. Stretnutie sa koná neďaleko Moskvy na okraj Medzinárodného bezpečnostného fóra, pripomenula agentúra TASS, píše TASR.
„Japonsko a Kórejská republika sa pripravujú na rozmiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami pre regionálnu bezpečnosť,“ povedal Šojgu. „Takéto zbrane by sa mohli dostať aj na územie Austrálie vzhľadom na jej účasť v aliancii AUKUS,“ dodal bývalý minister obrany, ktorého cituje TASS.
Šojgu poukázal na to, že Washington zvyšuje svoje vojenské kapacity v ázijsko-tichomorskej oblasti a stavil na rozvoj schopností svojich regionálnych spojencov v rámci vojensko-politických aliancií.
Podľa tajomníka ruskej Bezpečnostnej rady „Spojené štáty realizujú v ázijsko-tichomorskom regióne vysoko destabilizačné programy“ zamerané na vybudovanie regionálnej časti globálneho systému protiraketovej obrany, na predsunuté rozmiestnenie pozemných rakiet stredného a krátkeho doletu, ako aj na rozšírenie rozsahu vojenských cvičení.
Trojstranný bezpečnostný pakt AUKUS založili Spojené štáty, Británia a Austrália v novembri 2021 s cieľom posilniť bezpečnosť v indo-pacifickom regióne. Dohoda sa zameriava na oblasť bezpečnosti, technológií a výskumu vrátane vývoja jadrových ponoriek.
