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Šojgu: Koordinačná úloha OSN sa v podstate znížila na nulu
Šojgu poukázal na to, že hlavná koordinačná úloha medzinárodných organizácií na čele s Organizáciou Spojených národov sa v podstate „znížila na nulu“.
Autor TASR
Naí Dillí 23. júna (TASR) - Skupina BRICS musí zohrať kľúčovú úlohu pri formovaní spravodlivej architektúry medzinárodných vzťahov. V hlavnom meste Indie Naí Dillí to vyhlásil tajomník ruskej Bezpečnostnej rady Sergej Šojgu na stretnutí popredných bezpečnostných predstaviteľov krajín BRICS. Bezpečnosť členských štátov skupiny je podľa neho v súčasnej medzinárodnej situácii „neustále ohrozovaná“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Šojgu poukázal na to, že hlavná koordinačná úloha medzinárodných organizácií na čele s Organizáciou Spojených národov sa v podstate „znížila na nulu“. Jednotlivé krajiny „postupne ignorujú alebo porušujú“ rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, Svetová obchodná organizácia (WTO) nedokáže chrániť účastníkov medzinárodného obchodu, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) počas obdobia najväčšieho rizika šírenia pandémie COVID-19 operatívne registrovala vakcíny len „vybraných krajín“ a činnosť Svetového potravinového programu má podľa neho „zaujatý charakter“.
Tajomník Bezpečnostnej rady Ruska vyhlásil, že udalosti na Blízkom východe ukázali, že bezpečnosť je úzko spätá s ekonomikou a nestabilitu vo svete pripísal konaniu západných elít. „Hlavná príčina bezprecedentnej nestability je zrejmá - je ňou túžba elít kolektívneho Západu udržať si svoje dominantné postavenie, ignorujúc formovanie multipolárneho svetového poriadku,“ zdôraznil. Šojgu v minulosti dlhé roky zastával post ruského ministra obrany.
Zoskupenie BRICS, pôvodne pozostávajúce z Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky, sa v poslednom období rozšírilo o ďalšie krajiny vrátane Egypta, Etiópie, Indonézie, Iránu a Spojených arabských emirátov. V súčasnosti predstavuje približne polovicu svetovej populácie a na výkone svetovej ekonomiky sa podieľa 40-timi percentami.
Šojgu poukázal na to, že hlavná koordinačná úloha medzinárodných organizácií na čele s Organizáciou Spojených národov sa v podstate „znížila na nulu“. Jednotlivé krajiny „postupne ignorujú alebo porušujú“ rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, Svetová obchodná organizácia (WTO) nedokáže chrániť účastníkov medzinárodného obchodu, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) počas obdobia najväčšieho rizika šírenia pandémie COVID-19 operatívne registrovala vakcíny len „vybraných krajín“ a činnosť Svetového potravinového programu má podľa neho „zaujatý charakter“.
Tajomník Bezpečnostnej rady Ruska vyhlásil, že udalosti na Blízkom východe ukázali, že bezpečnosť je úzko spätá s ekonomikou a nestabilitu vo svete pripísal konaniu západných elít. „Hlavná príčina bezprecedentnej nestability je zrejmá - je ňou túžba elít kolektívneho Západu udržať si svoje dominantné postavenie, ignorujúc formovanie multipolárneho svetového poriadku,“ zdôraznil. Šojgu v minulosti dlhé roky zastával post ruského ministra obrany.
Zoskupenie BRICS, pôvodne pozostávajúce z Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky, sa v poslednom období rozšírilo o ďalšie krajiny vrátane Egypta, Etiópie, Indonézie, Iránu a Spojených arabských emirátov. V súčasnosti predstavuje približne polovicu svetovej populácie a na výkone svetovej ekonomiky sa podieľa 40-timi percentami.