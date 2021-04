Šojgu: Moskva v reakcii na kroky NATO prijíma opatrenia

Moskva 13. apríla (TASR) - Moskva posiela k západným hraniciam Ruska vojakov na "cvičenie" v reakcii na "výhražné" kroky NATO, povedal v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu.



"Prijali sme náležité opatrenia v reakcii na vojenské aktivity Aliancie, ktoré Rusko ohrozujú," povedal Šojgu, ktorého citovala agentúra AFP.



Ruskí vojaci podľa Šojgua preukazujú "plnú pripravenosť" a sú schopní vykonávať úlohy na zaistenie vojenskej bezpečnosti krajiny. Cvičenie sa má skončiť v "priebehu dvoch týždňov".



NATO podľa ministrových slov plánuje k hraniciam Ruska presunúť 40.000 vojakov a 15.000 kusov vojenskej techniky - najmä do oblastí Čierneho a Baltského mora, píše agentúra TASS. Americká armáda sa podľa Šojgua presúva z kontinentálnych častí Severnej Ameriky cez Atlantický oceán do Európy.



Ukrajina a jej západní spojenci pred dvoma týždňami Rusko obvinili, že na hraniciach s Ukrajinou zhromažďuje desaťtisíce vojakov, pripomína AFP. NATO Moskvu vyzvalo, aby so zhromažďovaním prestalo.



Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti východoukrajinského Donbasu ovládli proruskí separatisti. Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera.