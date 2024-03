Šojgu nariadil posilnenie opatrení proti ukrajinským dronom

Moskva 17. marca (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v nedeľu nariadil vojenskému námorníctvu, aby zväčšilo svoju palebnú silu a zintenzívnilo výcvik svojich príslušníkov na boj proti ukrajinským vzdušným a námorným dronom.



Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Šojguovo nariadenie prichádza po sérii útokov na ruské vojenské lode.



"Personál sa musí cvičiť každý deň. Cvičiť, ako odrážať útoky zo vzduchu aj zo strany bezposádkových člnov," vyhlásil šéf ruského rezortu obrany počas návštevy Čiernomorskej flotily na juhu Ruska.



Šojgu taktiež nariadil zvýšenie palebnej sily námorníctva, konkrétne inštaláciu "guľometných systémov veľkého kalibru," ktoré by mohli úspešne odrážať nepriateľské drony.



Ruská Čiernomorská flotila v poslednom období utrpela vážne straty, keď prišla o viaceré vojnové lode aj vojakov v dôsledku útokov ukrajinských rakiet a námorných dronov.



Pre hrozbu ukrajinských útokov sa z anektovaného polostrova Krym stiahla väčšina ruských námorných síl. Mnohé ruské vojnové lode sa presunuli z krymského Sevastopolu do čiernomorského prístavu Novorossijsk na juhu Ruska.



Ukrajina tvrdí, že sa jej podarilo zničiť už viac než dve desiatky ruských lodí. Ukrajincom sa darí dosahovať úspechy v Čiernom mori aj v čase, keď sú ich pozemné sily na východe krajiny nútené ustupovať alebo prechádzať do defenzívy.



Zrejme aj preto došlo nedávno k výmene veliteľa ruského vojenského námorníctva, ktorým sa stal doterajší šéf Severnej flotily Alexander Mojsejev.