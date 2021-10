Šojgu: NATO stále presúva svoje sily k ruským hraniciam

Moskva 23. októbra (TASR) - Severoatlantická aliancia stále presúva svoje sily k ruským hraniciam, a to na pozadí výziev na vojenské odstrašovanie Ruska. Vyhlásil to v sobotu ruský minister obrany Sergej Šojgu.



Podľa agentúry TASS Šojgu takto reagoval na nedávne vyhlásenie nemeckej ministerky obrany Annegret Krampovej-Karrenbauerovej.



"Nemecká ministerka obrany musí dobre vedieť, ako sa takéto kroky skončili pre Nemecko a Európu. V Európe môže existovať len zdieľaná bezpečnosť - bez narušovania ruských záujmov. Ale NATO nie je pripravené na spravodlivý dialóg o tejto otázke," zdôraznil Šojgu.



Nemecká ministerka obrany 21. októbra vo vysielaní rozhlasovej stanice Deutschlandfunk v odpovedi na otázku, či NATO zvažuje scenáre odstrašovania Ruska v regiónoch Baltského a Čierneho mora vrátane vzdušného priestoru, a to s jadrovými zbraňami, vyhlásila, že NATO by malo vyslať Rusku jasný signál, že je pripravené použiť takéto prostriedky, aby vopred vyvolalo odstrašujúci účinok a odradilo kohokoľvek od útokov na pobaltské oblasti alebo partnerov NATO v Čiernom mori. KrampováKarrenbauerová zdôraznila, že toto je základná myšlienka NATO a bude prispôsobená súčasnému správaniu Ruska.