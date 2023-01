Šojgu navštívil veliteľstvo na Ukrajine, vojakom rozdal vyznamenia

Moskva 17. januára (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil ruské vojenské veliteľstvo na Ukrajine, uviedol v utorok rezort obrany v Moskve. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Na veliteľstve ruského práporu Vostok na bližšie nešpecifikovanom mieste Šojgu hovoril aj s veliteľmi iných formácií a informoval sa o "postupe bojových misií", uviedlo vo vyhlásení ministerstvo.



V sprievodnom videozázname bolo vidieť ministra obrany, ako sa stretáva s vojenskými veliteľmi, pričom s ďalšími rokoval prostredníctvom videospojenia.



Medzi tými, ktorí sa zúčastnili na videohovore so Šojguom, bol aj náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov, ktorý bol nedávno poverený velením ruských síl na Ukrajine, píše AFP.



Na videu bolo tiež vidieť, ako Šojgu udeľuje ruským vojakom vyznamenania. "Vykonávate svoju službu so cťou, bránite našu vlasť, pomáhate tým, ktorí to potrebujú, robíte všetko pre to, aby ste priblížili Deň víťazstva", vyhlásil.



Šojgu už v decembri uskutočnil dve návštevy do oblastí, kde prebieha "špeciálna vojenská operácia", ako Rusko nazýva svoju vojnu vedenú voči Ukrajine. Podľa ministerstva obrany vtedy Šojgu vykonal aj inšpekcie jednotiek na frontovej línii.