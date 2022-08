Šojgu nazval návrh na zákaz víz do EÚ pre Rusov nacistickou politikou

Moskva 20. augusta (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v sobotu kritizoval návrh týkajúci sa zavedenia plošného zákazu vydávania turistických víz do Európskej únie pre turistov z Ruska, ktorý prirovnal k "nacistickej politike". TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Šojgu v sobotnom príhovore na prvom medzinárodnom antifašistickom kongrese neďaleko Moskvy vyhlásil, že takéto plány, ktoré presadzujú viaceré krajiny EÚ, sú "jasným prejavom nacistickej politiky vysokopostavených európskych predstaviteľov presadzujúcich rusofóbnu myšlienku zablokovania vstupu do krajín EÚ pre všetkých ruských občanov".



V rámci reakcie na ruskú inváziu na Ukrajinu zaviedli Estónsko, Lotyšsko, Litva aj Česká republika jednostranne pravidlá, ktoré obmedzujú alebo rušia udeľovanie víz Rusom, pripomína DPA. Od septembra plánuje výrazne znížiť počet udelených víz pre občanov Ruskej federácie aj Fínsko a podobné kroky zvažuje aj Poľsko. Na plošný zákaz udeľovania víz pre ruských občanov do krajín EÚ vyzýva Dánsko. Nemecko, naopak, tvrdí, že bežní ruskí turisti by nemali doplácať na vojenskú ofenzívu Kremľa.



Na schválenie zákazu vstupu do krajín EÚ pre Rusov apeloval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Šéf ruského rezortu obrany vo svojom sobotnom prejave znova obhajoval vojenskú agresiu voči Ukrajine. Narážajúc na začiatok bojov medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami z roku 2014 ďalej povedal, že v Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, kde žije vo veľkej miere rusky hovoriace obyvateľstvo, "kyjevský režim osem rokov pácha hrozné zločiny voči občanom". Severoatlantická aliancia navyše podľa jeho slov "začala vojensky otvárať územie Ukrajiny". "Všetko toto prinieslo neprijateľné hrozby pre bezpečnosť Ruska," poznamenal.