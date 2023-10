Šojgu obvinil USA z podnecovania geopolitického napätia

Peking 30. októbra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok uviedol, že Spojené štáty podnecujú geopolitické napätie, aby udržali svoju "hegemóniu", a upozornil na riziko konfrontácie medzi jadrovými veľmocami. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Šojgu kritizoval Spojené štáty v prejave na bezpečnostnej konferencii Fórum Siang-šan v Pekingu. Washington a jeho spojenci podľa neho podkopávajú stabilitu v ázijsko-tichomorskej oblasti.



"Spojené štáty zámerne podkopávajú základy medzinárodnej bezpečnosti a strategickej stability, aby si udržali svoju geopolitickú a strategickú dominanciu," povedal šéf ruského rezortu obrany. Dodal, že USA a ich západní spojenci ohrozujú Rusko rozširovaním Severoatlantickej aliancie na východ.



"Západné krajiny majú za cieľ eskalovať konflikt s Ruskom a zvýšiť riziko konfrontácie mocností... To povedie k vážnym následkom," uviedol Šojgu. V súvislosti s vojnou na Ukrajine tvrdil, že Moskva je otvorená rokovaniam, "ak budú vhodné podmienky".



Výročnú konferenciu v Pekingu otvoril podpredseda Ústrednej vojenskej komisie – najvyššieho vojenského riadiaceho orgánu Číny – Čang Jou-sia. Povedal, že Čína je "ochotná rozvíjať vojenské vzťahy s USA na základe vzájomného rešpektu, mierového spolunažívania a obojstranne výhodnej spolupráce".



Čang v prejave kritizoval "niektoré krajiny" za zámerné vyvolávanie nepokojov vo svete, zasahovanie do regionálnych problémov, do vnútorných záležitostí iných krajín a vyvolávanie "farebných revolúcií".



Dodal, že krajiny, ktoré nemenoval, pre svoje sebecké záujmy vytvárajú mnoho umelých geopolitických konfliktov a následne hlásajú nestrannosť, "pričom v skutočnosti uprednostňujú jednu stranu, čím sa regionálne situácie stávajú zložitými a neriešiteľnými".



Zároveň vyzval na politické urovnanie krízy na Ukrajine, zastavenie násilia v izraelsko-palestínskom konflikte a obnovenie mierových rozhovorov.



Čína odmietla odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a od jej začiatku prehĺbila ekonomickú, vojenskú a diplomatickú spoluprácu s Moskvou, pripomína AFP.



Na tohtoročnej konferencii Fórum Siang-šan sú podľa Pekingu prítomní predstavitelia 90 krajín.