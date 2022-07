Šojgu opäť ubezpečil, že Rusko do bojov na Ukrajine nevysiela brancov

Moskva 5. júla (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok opäť zopakoval tvrdenie, že Rusko do bojov prebiehajúcich v rámci "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine neposiela brancov. S odvolaním sa na správy ruských médií o tom informovala agentúra Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin dlhodobo popiera, že by Moskva do bojov na Ukrajine vysielala novoodvedených vojakov a tvrdí, že sa na nich zúčastňujú len profesionálni príslušníci armády a dôstojníci.



Ruské ministerstvo obrany však v marci priznalo, že na Ukrajinu boli napriek oficiálnym nariadeniam vyslané aj stovky odvedencov. "Bohužiaľ, odhalili sme viacero skutočností týkajúcich sa prítomnosti jednotiek brancov zúčastňujúcich sa na špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine. Prakticky všetci takíto vojaci už boli stiahnutí nazad do Ruska," informoval vtedy rezort, ako pripomína denník The Guardian.



V dôsledku týchto skutočností následne v Rusku v júni stíhali približne desiatku armádnych dôstojníkov.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Putin nariadil vojenskej prokuratúre, aby prípad vyšetrila a potrestala armádnych predstaviteľov zodpovedných za neuposlúchnutie jeho pokynov, v súlade s ktorými mali byť branci vylúčení z operácie na Ukrajine, informuje denník The Guardian citujúci zo správy ruskej agentúry RIA novosti.



V Rusku každoročne odvedú na ročnú povinnú vojenskú službu približne 400.000 mladých mužov, pripomína The Guardian.