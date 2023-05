Šojgu: Produkcia zbraní je kľúčom k úspechu na Ukrajine

Moskva 2. mája (TASR) - Rusko spôsobuje Ukrajine obrovské škody na celej frontovej línii, pre zabezpečenie úspechu "špeciálnej vojenskej operácie" sú však kľúčové dodávky zbraní. V utorok to uviedol ruský minister obrany Sergej Šojgu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Šojgu na stretnutí s velením ruskej armády povedal, že ruské sily bojujú nielen s Ukrajincami ale aj s "bezprecedentnou vojenskou pomocou zo Západu".



Dodal však, že Rusko vykonalo úspešné útoky proti ukrajinským skladom so západnými zbraňami. Moskva podľa neho tiež podnikla kroky na zvýšenie produkcie zbraní. Úspech na bojisku totiž "vo veľkej miere závisí od včasného doplnenia zbraní" a ďalšej vojenskej techniky.



Šojgu uviedol, že ruská armáda má na tento rok k dispozícii dostatok munície, ktorú potrebuje na bojisku. Zároveň však vyzval významného výrobcu rakiet, aby urýchlene zdvojnásobil produkciu vysoko presných striel.



Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v pondelok opätovne obvinil ruské ministerstvo obrany z nedostatku dodávok munície pre jeho bojovníkov. Tvrdí, že potrebujú 300 ton delostreleckej munície na deň, no dostávajú len tretinu.