Šojgu: Prostriedky prevážajúce na Ukrajine zbrane považujeme za ciele

Moskva 4. mája (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu vyhlásil, že ruská armáda bude považovať dopravné prostriedky NATO, ktoré budú na Ukrajine prepravovať zbrane, za legitímne ciele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a televízie BBC.



"Podotýkam, že akýkoľvek dopravný prostriedok Severoatlantickej aliancie, ktorý vstúpi na územie krajiny (Ukrajiny) so zbraňami alebo materiálom určeným pre potreby ukrajinských ozbrojených síl, vnímame ako legitímny cieľ pre napadnutie," vyhlásil Šojgu. Zároveň obvinil Západ z toho, že pokračuje v "pumpovaní zbraní na Ukrajinu".



Šéf ruského rezortu obrany okrem toho uviedol, že ukrajinskí vojaci nachádzajúci sa v areáli oceliarní Azovstaľ sú plne zablokovaní.



"V súlade s príkazom najvyššieho veliteľa (Vladimira Putina) boli zostávajúci bojovníci nachádzajúci sa v priemyselnej zóne Azovstaľ spoľahlivo zablokovaní po celom obvode areálu. Nacionalisti ignorovali opakované návrhy na vypustenie civilistov a zloženie zbraní s tým, že im bude garantované prežitie a dôstojné zaobchádzanie, ktoré je v súlade s medzinárodným právom a inými dohodami. My však v týchto pokusoch pokračujeme," cituje Šojgua denník The Guardian.



Podľa agentúry Reuters boli ukrajinskí bojovníci v Azovstale zablokovaní po tom, ako prezident Putin prikázal, aby boli železiarne hermeticky uzavreté.