Šojgu rokoval s Kimom o situácii na Ukrajine

Moskva 4. júna (TASR) - Tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Sergej Šojgu v stredu počas návštevy Pchjongjangu rokoval so severokórejským vodcom Kim Čong-unom o konflikte na Ukrajine, uviedlo veľvyslanectvo Moskvy v KĽDR. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.



Severná Kórea sa stala jedným z najdôležitejších ruských spojencov počas viac ako tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. V rámci podpory Kremľa vyslala do boja tisíce jednotiek, aby vytlačili ukrajinské sily z ruskej pohraničnej Kurskej oblasti. Predpokladá sa, že KĽDR zároveň poskytuje Moskve výzbroj, píše AFP.



„Kim Čong-un prijal Sergeja Šojgua,“ uviedlo veľvyslanectvo a ozrejmilo, že si predstavitelia krajín vymenili názory na situáciu týkajúcu sa ukrajinskej krízy a Kórejského polostrova a hovorili aj o spolupráci v rôznych oblastiach. Podľa veľvyslanectva rozhovory prebiehali v „atmosfére priateľského vzájomného porozumenia“. Šojgu sa stretol aj s predstaviteľom severokórejskej armády.



TASS informovala, že tajomník Rady bezpečnosti do KĽDR pricestoval na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina. Stredajšie stretnutie je už druhou Šojguovou cestou do krajiny za necelé tri mesiace. Pchjongjang obhajuje svoju vojenské väzby s Ruskom, pričom v pondelok vyhlásil, že účelom spolupráce je „zabezpečenie mieru a stability“ v Európe a Ázii.



Podľa juhokórejského poslanca I Song-kuna, ktorý sa odvoláva na spravodajské služby, Pchjongjang poskytol Rusku zbrane a vojakov do vojny proti Ukrajine. Poslanec tvrdí, že v bojoch na strane Ruska padlo asi 600 severokórejských vojakov a ďalšie tisíce utrpeli zranenia.



Putin a Kim minulý rok podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Dohoda zahŕňa napríklad vzájomné poskytnutie vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán. Šojgu počas marcovej návštevy privítal dohodu a povedal, že naplno slúži záujmom oboch krajín.