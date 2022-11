Šojgu: Rusko bude investovať do infraštruktúry pre jadrové zbrane

Moskva 30. novembra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu vyhlásil, že Rusko sa bude v roku 2023 sústreďovať na budovanie infraštruktúry pre jadrové zbrane. TASR informuje podľa britského denníka The Guardian.



Šojgu na zasadnutí vedenia ministerstva oznámil, že to bude nasledujúci rok prioritou Ruska.



"Pri príprave zoznamu veľkých stavebných projektov na rok 2023 sa bude osobitná pozornosť venovať výstavbe pre potreby strategických jadrových síl," povedal Šojgu, ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti. Pôjde napríklad o zariadenia na uskladnenie nových raketových systémov.



Rusko v pondelok 28. novembra jednostranne odložilo rozhovory so Spojenými štátmi o jadrovom odzbrojení s tým, že ich naplánuje na nový termín. Dôvod odkladu neuviedlo. Rozhovory sa mali konať tento týždeň v egyptskej metropole Káhira. Súčasná zmluva START obmedzuje počet jadrových zbraní v arzenáli oboch krajín, v roku 2026 však vyprší.



Šojgu tiež na stredajšom zasadnutí uviedol, že v Rusku bolo vycvičených 300.000 záložníkov vrátane dobrovoľníkov za dva mesiace od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie prezidentom Vladimirom Putinom. Informácie priniesla ďalšia ruská štátna tlačová agentúra TASS.



Minister obrany povedal, že sa na to využilo vyše 100 výcvikových táborov v Rusku a Bielorusku.