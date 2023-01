Šojgu: Rusko bude pokračovať vo vývoji jadrovej triády

Moskva 10. januára (TASR) - Rusko bude pokračovať vo vyvíjaní svojej jadrovej triády - balistických rakiet, ponoriek a strategických bombardérov - pretože tieto zbrane mu zaisťujú suverenitu. Vyhlásil to v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Budeme pokračovať vo vývoji jadrovej triády a udržiavať jej bojovú pripravenosť, keďže jadrový štít bol a stále ostáva hlavným garantom suverenity a územnej celistvosti nášho štátu," uviedol Šojgu.



Zároveň oznámil, že Rusko zvýši bojové schopnosti svojich vzdušných síl v oblastiach, kde sú rozmiestnené moderné systémy vzdušnej obrany, ako aj v súvislosti so zlepšovaním bezpilotných lietadiel.



Počas konferenčného hovoru Šojgu ruským generálom povedal, že pri obnove armády musia prihliadať na bojové skúsenosti z občianskej vojny v Sýrii, kde ruské sily bojujú na strane sýrskeho prezidenta Bašára Asada. "Musíme neustále analyzovať a systematizovať skúsenosti našich skupinových akcii na Ukrajine a v Sýrii a na ich základe navrhovať cvičebné programy pre príslušníkov (armády) a plány súvisiace s dodávkami vojenskej techniky," povedal minister obrany.



Agentúra Reuters upozorňuje, že Šojgu sa takto vyjadril po tom, čo sa jeho kritici opakovanie pýtali, prečo nedokázalo Rusko ovládnuť ukrajinský vzdušný priestor, prečo sa ruskí generáli opakovane dopúšťajú taktických chýb a prečo sú ruskí vojaci posielaní do boja bez náležitého vybavenia.



Ruský prezident Vladimir Putin nariadil začiatkom januára po stretnutí s matkami mŕtvych ruských vojakov Šojguovi, aby vypracoval správu o zásobovaní ruských vojenských jednotiek. Okrem toho mal predostrieť návrhy na zlepšenie práce ministerstva obrany, pripomína Reuters.



V rámci týchto návrhov Šojgu poukázal na potrebu modernizácie vojenských komisariátov, ktoré boli zodpovedné za mobilizáciu vojakov.