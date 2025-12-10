< sekcia Zahraničie
Šojgu: Rusko od USA stále očakáva odpoveď o zmluve New Start
New START je poslednou platnou zmluvou o kontrole zbraní medzi Ruskom a USA.
Autor TASR
Moskva 10. decembra (TASR) - Rusko od Spojených štátov naďalej očakáva formálnu odpoveď na svoj návrh aj naďalej spoločne dodržiavať zmluvu New START po vypršaní jej platnosti 5. februára budúceho roka. New START je poslednou platnou zmluvou o kontrole zbraní medzi Ruskom a USA. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Do vypršania platnosti zmluvy New START zostáva menej ako 100 dní. Čakáme na odpoveď,“ vyhlásil tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu. Návrh Moskvy je podľa neho príležitosťou na zastavenie „deštruktívneho smerovania“, ktoré v súčasnosti panuje v oblasti kontroly jadrových zbraní.
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Podpísali ju v roku 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet rozmiestnených jadrových hlavíc na 1550 na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Ruský prezident Vladimir Putin v septembri ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA.
