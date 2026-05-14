Šojgu: Rusko oficiálne nadväzuje spoluprácu s afganským Talibanom
Rusko sa vlani stalo prvou krajinou, ktorá formálne uznala vládu Talibanu.
Autor TASR
Moskva 14. mája (TASR) - Rusko nadväzuje „plnohodnotné partnerstvo“ s afganským vládnym hnutím Taliban a ostatné krajiny v regióne podporuje v rozširovaní spolupráce s Kábulom. Vo štvrtok to vyhlásil tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Šojgu poukázal na to, že spolupráca s Kábulom je dôležitá pre bezpečnosť a rozvoj regiónu. Moskva podľa neho buduje s Talibanom „pragmatický dialóg“, ktorý zahŕňa bezpečnosť, obchod, kultúru a humanitárnu pomoc, citovala jeho vyjadrenia tlačová agentúra Interfax.
Šojgu sa v tomto duchu vyjadril na stretnutí so svojimi náprotivkami zo Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) - desaťčlenného zoskupenia, ktoré zahŕňa Čínu, Indiu, Irán, Pakistan a viacero bývalých štátov Sovietskeho zväzu.
ŠOS by mala podľa tajomníka ruskej Bezpečnostnej rady obnoviť svoju kontaktnú skupinu s Afganistanom.
Reuters pripomína, že Rusko sa vlani stalo prvou krajinou, ktorá formálne uznala vládu Talibanu. Hnutie sa chopilo moci v auguste 2021.
