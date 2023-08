Šojgu: Rusko posilní vojenskú prítomnosť na západných hraniciach

Moskva 9. augusta (TASR) - Rusko posilní svoje ozbrojené sily na západných hraniciach krajiny. Uviedol to v stredu ruský minister obrany Sergej Šojgu, pričom narážal na rozširovanie Severoatlantickej aliancie i posilňovanie východného krídla NATO. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Šojgu očakáva, že NATO rozmiestni značné sily a výzbroj na území Fínska, ktoré sa v apríli stalo 31. členom Severoatlantickej aliancie. Poukázal tiež na plány Poľska posilniť svoju armádu.



"Kolektívny Západ vedie prostredníctvom zástupcu vojnu proti Rusku," povedal Šojgu v prejave na zasadnutí kolégia rezortu obrany, pričom narážal na "bezprecedentnú podporu" západných krajín pre Ukrajinu v boji proti ruským silám.



Šéf ruského rezortu obrany označil vstup Fínska do NATO a budúce členstvo Švédska v Aliancii za "závažný destabilizačný faktor". Obe tieto severské krajiny vlani v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu upustili od svojej dlhoročnej vojenskej neutrality.



"Je pravdepodobné, že na fínskom území budú rozmiestnené ďalšie vojenské kontingenty a zbrane NATO schopné zasiahnuť kritické ciele na severozápade Ruska do značnej hĺbky," povedal Šojgu.



Naznačil, že stredajšie zasadnutie sa bude týkať vytvorenia "Leningradského a Moskovského vojenského okruhu za súčasného posilnenia zoskupení vojsk" ruskej armády na západných hraniciach krajiny.



Minister tiež uviedol, že Poľsko oznámilo svoj zámer vybudovať najsilnejšiu armádu na kontinente a stalo sa "hlavným nástrojom protiruskej politiky USA". Dodal, že počet vojakov NATO rozmiestnených vo východne Európe sa od vlaňajšieho februára zvýšil dvaapolkrát na celkovo 30.000.



"Tieto hrozby pre vojenskú bezpečnosť Ruska si vyžadujú včasnú a primeranú reakciu. Na stretnutí prediskutujeme potrebné opatrenia na ich neutralizáciu a prijmeme príslušné rozhodnutia," povedal.